Il dossier sui giornalisti sgraditi dello staff del presidente della Liguria indaga anche la procura | il caso su Bucci e gli articoli su Silvia Salis

La procura di Genova ha aperto un fascicolo in seguito a un esposto presentato da Michele Brambilla, direttore del Secolo XIX, contro Federico Casabella, portavoce del presidente della Liguria. Il caso riguarda un dossier sui giornalisti sgraditi allo staff del governatore e include anche articoli su Silvia Salis. L’indagine si concentra sulle eventuali responsabilità legate alle pubblicazioni e alle dichiarazioni.

La procura di Genova ha aperto un fascicolo dopo l’esposto presentato da Michele Brambilla, direttore del Secolo XIX, contro Federico Casabella, portavoce del governatore ligure Marco Bucci. L’esposto è stato depositato il 6 marzo e ipotizza il reato di diffamazione aggravata. Il fascicolo d’inchiesta, al momento, è contro ignoti. La vicenda nasce nell’ambito del presunto dossieraggio nei confronti dei giornalisti della testata genovese da parte dello staff di Bucci durante la campagna elettorale per le elezioni comunali, che giudicavano gli articoli del Secolo XIX troppo sbilanciati nei confronti di Silvia Salis, attuale sindaca di Genova. Il dossier preparato dallo staff di Bucci. 🔗 Leggi su Open.online

