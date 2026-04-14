Le montagne russe con Thuram da svendibile a intoccabile | la semplice verità

Il giocatore francese ha recentemente contribuito alle vittorie dell’Inter contro Roma e Como, dimostrando una crescita significativa. La sua situazione contrattuale è al centro dell’attenzione, con alcune voci che ne ipotizzano uno svincolo, mentre altre lo considerano ormai un elemento inamovibile. La discussione attorno al suo futuro si intreccia con le decisioni della società e con le molteplici interpretazioni extendenti dai media.

Il francese si è rilanciato trascinando l’Inter contro Roma e Como. Il punto sul suo futuro Per fortuna le società serie non vivono sulle montagne russe come la stampa mainstream vuole farci credere. Emblematica la vicenda Bastoni: un giorno cedibile per soli 50 milioni, l’altro per non meno di 70-80. L’altro ancora di nuovo per 50. Oscillazioni manco fossimo a Wall Street, peraltro partorite dello stesso giornale. Non sapere nulla facendo credere di sapere tutto. Stessa solfa con Thuram: fino alla Roma un reietto, “l’Inter vuole disfarsene”. Poi il francese si è rilanciato in centottanta minuti, risorgendo dopo mesi e mesi di zero assoluto, e tutto si è ribaltato.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Le montagne russe con Thuram, da svendibile a intoccabile: la semplice verità Mirabilandia diventa scuola: la fisica tra le montagne russeIl parco divertimenti Mirabilandia trasforma le proprie infrastrutture in laboratori scientifici per la stagione 2026, offrendo oltre venti percorsi... Giovanili in festa, serie C ko: weekend da montagne russe per la Pallanuoto RiccioneUnder 16 e Under 13 protagoniste con successi importanti, la prima squadra cade in trasferta contro il 2000 Service Bologna Pallanuoto Riccione serie... Calhanoglu e Thuram potrebbero entrambi rinnovare i loro contratti con l'Inter quest'estate. @Gazzetta_it - facebook.com facebook Cassano sul Tikus. Siete d’accordo con l'ex attaccante #FCIM #Inter #Cassano #Thuram x.com