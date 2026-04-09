Nel 2026, il parco divertimenti Mirabilandia apre le sue strutture a studenti di tutta Italia, trasformando le attrazioni in ambienti di apprendimento. Vengono proposti più di venti percorsi formativi che uniscono divertimento e studio, con particolare attenzione alla fisica e alle montagne russe. L'iniziativa permette agli studenti di esplorare concetti scientifici attraverso esperienze pratiche all’interno del parco.

Il parco divertimenti Mirabilandia trasforma le proprie infrastrutture in laboratori scientifici per la stagione 2026, offrendo oltre venti percorsi formativi che coinvolgono studenti da tutta Italia. Il progetto, attivo sin dal 2002, utilizza più di 11 attrazioni, un’area tematica, uno show e la zona naturalistica del sito per integrare didattica e sperimentazione pratica sotto la supervisione di tutor specializzati. L’iniziativa nasce dalla sinergia tra il parco e un gruppo di docenti con l’obiettivo di estendere l’apprendimento fuori dalle mura scolastiche. Fin dai primi anni, questa metodologia ha permesso a oltre 600.000 studenti di approcciarsi a materie come fisica, chimica, matematica, scienze e tecnologia attraverso l’esperienza diretta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mirabilandia diventa scuola: la fisica tra le montagne russe

Le montagne russe di CremonaAvrei potuto nel titolo, fare riferimento alla bilancia, con tante cose da mettere su un piatto e altrettante sull’altro.

"Sulle montagne russe"Un dialogo a tratti melodico e meditativo, a tratti energico e impetuoso, tra due grandi strumenti.

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Selleria La Bizantina. Renato Casalenuovo · Vivere ogni giorno felicemente. Buon giorno popolo di Amazzoni cavalieri e amici dalla selleria La Bizantina via Standiana n°58 ( rotonda di Mirabilandia Ravenna a dieci minuti da Milano Marittima) tel 0544 45509 - facebook.com facebook