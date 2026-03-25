Giorgia Soleri racconta la malattia | Non solo il corpo cambia subisci anche i giudizi della gente

Giorgia Soleri ha condiviso la sua esperienza con una diagnosi di vulvodinia ed endometriosi, arrivata dopo dieci anni di sintomi. La donna ha descritto come questa condizione abbia modificato la sua vita quotidiana e come abbia affrontato anche i giudizi degli altri riguardo alla sua malattia. La sua testimonianza si inserisce in un quadro più ampio che coinvolge molte donne che vivono situazioni simili.

Una diagnosi di vulvodinia ed endometriosi che arriva dopo 10 anni l'impatto devastante sulla vita di quotidiana: la storia di Giorgia Soleri è la storia di tantissime donne. In un'intervista con Fanpage.it spiega quante cose sono cambiate da quando ha iniziato a raccontarsi online e quante no. Ad esempio il giudizio delle persone sui corpi delle donne: "Il tuo corpo cambia, per le terapie, per le malattie. Oltre a vedere il tuo corpo cambiare e non avere controllo su di esso, ricevi anche tanti giudizi dall'esterno". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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