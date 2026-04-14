Le finali calano il sipario sul 30° Campionato Europeo di Trampolino | appuntamento a Riccione

Alle finali si sono conclusi i 30 anni di competizioni europee di trampolino, con le gare che si sono svolte presso la Portimao Arena. L’evento ha visto protagonisti atleti provenienti da vari paesi, impegnati nelle discipline di trampolino elastico, double mini-trampolino e tumbling. La manifestazione ha concluso la sua edizione, portando a termine tutte le prove previste.

Alla Portimao Arena si è conclusa la 30esima edizione dei Campionati Europei di trampolino elastico, double mini-trampolino e tumbling. L’ultima giornata ha assegnato ben 19 titoli tra gare individuali e sincronizzate, chiudendo una rassegna di altissimo livello tecnico e internazionale. A prendersi la copertina sono stati soprattutto i protagonisti delle prove senior, in un programma fitto che ha confermato la crescita e la competitività del movimento europeo. Nel trampolino individuale maschile senior ha brillato Ivan Litvinovich, che con 65.3109 ha conquistato il titolo europeo davanti al portoghese Gabriel Albuquerque e Kirill Kozlov. In campo femminile l’oro è andato ad Anzhela Bladtseva, davanti a Iana Lebedeva e Soffia Aliaeva.🔗 Leggi su Sportface.it

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