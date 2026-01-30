Questa mattina, si è alzato il sipario sul nuovo numero di Vivere Riccione, l’inserto del Resto del Carlino che esce ogni ultimo sabato del mese. Tra le pagine si parla anche di Concita De Gregorio, protagonista di questa edizione. L’uscita è prevista per domani in edicola, pronta a catturare l’attenzione dei lettori locali.

Si parla anche di Concita De Gregorio nel prossimo numero di Vivere Riccione, inserto de il Resto del Carlino domani puntualmente in edicola, come ogni ultimo sabato del mese. La celebre giornalista e scrittrice, nonché conduttrice radiotelevisiva, oltre a dare alcune anticipazioni sullo spettacolo ‘In mezzo a un milione di rane e farfalle’ che il 12 e il 13 febbraio porterà a Riccione nell’ambito del La Bella Stagione, annuncia i suoi prossimi lavori e parla del suo rapporto con la cittadina rivierasca, che più volte l’ha vista presente per il premio Riccione per il Teatro, per la trasmissione Fuori Roma e altre occasioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Concita De Gregorio alza il sipario di Vivere Riccione

