Dal podio europeo al premio cittadino | Riccione onora le sue karateka dopo la doppia medaglia di bronzo

Anna Orsetti e Martina Padoan, le karateka di Riccione, hanno vinto due medaglie di bronzo ai campionati europei, e questa vittoria le ha portate a ricevere il premio di “Ambasciatore di Riccione nel mondo”. L’assessore allo sport, Simone Imola, ha consegnato loro il riconoscimento durante una cerimonia in città, in segno di gratitudine per i risultati ottenuti. La città ha deciso di celebrare le atlete proprio nel momento in cui si preparano a rappresentare Riccione all’estero.

Le karateka reduci dai terzi posti europei ricevono il titolo di "Ambasciatore di Riccione nel mondo". Intanto stage regionale in città e oro mondiale per Cunti Le due karateka Anna Orsetti e Martina Padoan hanno ricevuto il riconoscimento di "Ambasciatore di Riccione nel mondo" dall'assessore allo sport Simone Imola. L'occasione si è presentata sabato 14 febbraio alla palestra di viale Catullo durante lo stage di allenamento guidato dai tecnici del Centro Tecnico Regionale del Comitato Regionale Emilia-Romagna, settore karate Fijlkam - Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali, dedicato agli atleti selezionati del territorio.