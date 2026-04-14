Le dinamiche dell' arte contemporanea e il ruolo delle istituzioni | l' incontro al Riso

Si è svolto al Riso un incontro che ha visto protagonisti Emilio Isgrò e Giuseppe Tornatore, due figure che non si vedevano dal 1979. Durante l’evento, si è parlato del ruolo dell’artista nella società e delle dinamiche dell’arte contemporanea. L’appuntamento fa parte di un ciclo dedicato alla cultura e al contemporaneo, affrontando questioni legate alle interazioni tra le istituzioni e il mondo artistico.

Dopo l’incontro di apertura – il dialogo intenso tra Emilio Isgrò e Giuseppe Tornatore, che non si incontravano dal 1979 e hanno rimesso al centro il ruolo dell’artista nella società civile – “Cantiere Cultura e del Contemporaneo” entra in un nodo ancora più delicato, le dinamiche dell’arte.🔗 Leggi su Palermotoday.it Anche il guardaroba delle protagoniste dell'industria dell'arte contemporanea è un vero capolavoroSe parliamo di moda e arte non possiamo non pensare subito a Peggy Guggenheim, celebre collezionista d'arte newyorkese: un'intellettuale audace, una... Comunicare l’Europa, dalle istituzioni comunitarie al ruolo degli Europe Direct: l'incontro a Sestri LevanteL'iniziativa, con inizio alle ore 10, sarà un'occasione per esplorare il funzionamento e le politiche dell'Unione Europea, con un focus particolare...