Anche il guardaroba delle protagoniste dell' industria dell' arte contemporanea è un vero capolavoro

Le figure femminili nel mondo dell’arte contemporanea, come galleriste, curatrici e collezioniste, sono state spesso fonte di ispirazione per i fashion designer. Il loro stile personale, caratterizzato da una varietà di scelte e di influenze, si riflette in un guardaroba ricco di diversità. Questa poliedricità si manifesta attraverso outfit che spaziano tra diversi generi e tendenze, dimostrando come l’immagine possa essere un elemento di espressione e di identità nel settore artistico.

Se parliamo di moda e arte non possiamo non pensare subito a Peggy Guggenheim, celebre collezionista d'arte newyorkese: un'intellettuale audace, una donna che si vestiva non per omologarsi, ma per affermare il proprio gusto come forma di espressione artistica. Il suo stile era personale, radicale e inseparabile dal suo ruolo di mecenate. Sin dalla fine degli anni ‘30 la sua stretta amicizia di Peggy Guggheneim con Elsa Schiaparelli, i cui abiti surrealisti indossava spesso in occasione di vernissage, ricorda che il legame tra arte e moda è sempre stato molto più profondo di quello che si crede, mai casuale. Quando sfoggiava le creazioni dell’amica stilista, non si limitava a vestire capi d'alta moda. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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