Comunicare l’Europa dalle istituzioni comunitarie al ruolo degli Europe Direct | l' incontro a Sestri Levante

Venerdì 13 febbraio si terrà a Sestri Levante un incontro dedicato a come si comunica l’Europa. L’evento si svolge nel Convento dell’Annunziata, nella Baia del Silenzio, e coincide con l’inaugurazione dello Europe Direct Tigullio. Partecipano rappresentanti delle istituzioni comunitarie e del network Europe Direct, pronti a spiegare il lavoro che svolgono e come cercano di avvicinare i cittadini all’Europa. La giornata prevede interventi e discussioni aperte sul ruolo delle istituzioni europee nel territorio.

L'iniziativa, con inizio alle ore 10, sarà un'occasione per esplorare il funzionamento e le politiche dell'Unione Europea, con un focus particolare sul ruolo cruciale dei Centri Europe Direct nel tradurre la dimensione istituzionale europea in comunicazione di prossimità. Questo aspetto è fondamentale per promuovere informazione, partecipazione e una cittadinanza europea attiva tra i cittadini. L'evento vedrà la partecipazione di Massimo Pronio, Capo team Comunicazione della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, Lorenzo Orsini, giornalista Rai, e Luca Torrente, Assessore del Comune di Cogorno.

