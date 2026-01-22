VIDEO Agricoltura Serluca | Settore primario volano di sviluppo attenzione alle aree interne

L’agricoltura rappresenta un settore fondamentale per lo sviluppo economico e sociale, con particolare attenzione alle aree interne. Con la recente presentazione in Consiglio regionale, la nuova Giunta guidata da Fico ha iniziato ufficialmente le sue attività, sottolineando l’importanza di sostenere e valorizzare il settore primario come leva di crescita sostenibile per il territorio.

Con la presentazione ufficiale in Consiglio regionale, la nuova Giunta guidata da Fico ha avviato formalmente i suoi lavori. Tra le priorità indicate fin dalle prime battute c'è il rilancio del comparto agroalimentare, considerato uno degli assi strategici per lo sviluppo economico e sociale della regione, in particolare delle aree interne. Un obiettivo che l'assessore all'Agricoltura, Maria Carmela Serluca, ha delineato con chiarezza, puntando su tutela, valorizzazione e vicinanza concreta ai territori. "La nostra regione è ricca di eccellenze di altissimo livello e di territori bellissimi che danno vita a prodotti eccezionali", ha spiegato Serluca.

L’assessora all’Agricoltura della Regione Campania Serluca aderisce al patto per le aree interne che parte dal CilentoL’assessora all’Agricoltura della Regione Campania, Maria Carmela Serluca, parteciperà alla firma del Patto per le aree interne, dedicato alle zone rurali di collina e montagna.

Le produzioni agricole nelle aree interne come l'Irpinia e il caso dell'insediamento della fonderia a Luogosano. Sul tavolo dell'assessore regionale all'Agricoltura, Maria Carmela Serluca, le prime questioni provenienti dalla provincia di Avellino - facebook.com facebook