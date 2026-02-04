Finocchiaro afferma che le politiche culturali devono puntare sulla crescita sociale e sulla partecipazione delle comunità. Secondo il responsabile, l’approccio non può limitarsi alla valorizzazione del patrimonio o al turismo, ma deve includere anche pratiche di cittadinanza attiva e volontariato, per far sì che la cultura diventi un vero motore di sviluppo nelle aree interne.

Roma, 4 feb (Adnkronos) - "Tra i tanti criteri che possono regolare le politiche pubbliche c'è l'utilizzo della cultura come fattore di sviluppo, evitando di collegarlo esclusivamente alla redditività del patrimonio culturale esistente e allo sviluppo turistico, ma facendo perno sulla sua capacità trasformativa in termini di crescita e partecipazione delle comunità, cittadinanza attiva, volontariato, pratiche di comunità". Lo ha detto Anna Finocchiaro, presidente di Italiadecide, illustrando alla Camera il rapporto 2025 dell'associazione. "Il lavoro da compiere non è dunque solo rivolto all'esterno delle comunità, ma va innanzitutto introflesso, con investimenti su istruzione, conoscenza e nuove professionalità, accessibilità e confidenza diffusa con le tecnologie informatiche, che hanno il potere di accorciare le distanze e contrastare la marginalità, preparazione e competenze nell'amministrazione pubblica", ha spiegato.

© Iltempo.it - Aree interne: Finocchiaro, 'politiche culturali fattore di sviluppo'

