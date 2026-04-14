Le cisti ovariche possono interferire con l’ovulazione?

Da gravidanzaonline.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un’ecografia ginecologica è stata individuata una cisti ovarica di circa 3 centimetri. Le cisti ovariche sono sacche piene di liquido che si formano sull’ovaio e spesso vengono scoperte durante controlli di routine o manifestazioni di dolore. La presenza di queste cisti può variare da piccole a più grandi e in alcuni casi può influire sul ciclo ovulatorio.

Buongiorno, durante l’ultima ecografia ginecologica mi è stata trovata una piccola cisti ovarica di circa 3 cm. La ginecologa mi ha detto di non preoccuparmi e di controllarla al ciclo successivo. Nel frattempo però continuo a pensarci: queste cisti possono interferire con l’ovulazione o con la possibilità di rimanere incinta? Questa condizione può certamente influire sulla fertilità e, se non si riassorbe nei 2 o al massimo 3 cicli mestruali successivi, bisogna procedere ad accertamenti diagnostici ed eventuali terapie. * Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento © Riproduzione riservata 1997 - 2026 Editore Media Data Factory S.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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