Via Ranieri dove un esperimento tira l' altro Giovanni Zinni | L’intervento non deve interferire con la mobilità generale

Le sperimentazioni sui sensi di marcia in via Ranieri continuano da settimane. Gli interventi arrivano su richiesta dei residenti, che vogliono risolvere i problemi di mobilità. Giovanni Zinni spiega che gli esperimenti non devono bloccare o rallentare il traffico generale. La strada cambia passo, ma l’obiettivo resta migliorare la circolazione senza creare disagi.

L'assessore, durante il Consiglio comunale, ha spiegato come mai si stia procedendo per tentativi durante la sessione di interrogazioni urgenti che apre ogni Assise dorica ANCONA – Le continue sperimentazioni dei sensi di marcia stradali lungo via Ranieri che si stanno susseguendo da qualche settimana sono frutto delle richieste del Comitato dei residenti e delle problematiche che, una alla volta, hanno afflitto quella strada. Inoltre andando a tentativi non si colpisce più di tanto la mobilità generale di sistema. A dirlo è stato oggi, giovedì 12 febbraio, l’assessore alla Mobilità Giovanni Zinni, rispondendo a ben due interrogazioni urgenti sul tema, formulate da parti politiche diametralmente opposte.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Approfondimenti su Via Ranieri

L'assessore Giovanni Zinni difende il senso unico in via Ranieri, definendolo una sperimentazione senza errori.

Ultime notizie su Via Ranieri

