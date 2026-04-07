Gli oli pontini nella Guida agli Extravergini 2026 | ecco le aziende premiate da Slow Food

Da latinatoday.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella Guida agli Extravergini 2026, pubblicata da Slow Food Italia il 9 aprile, vengono segnalate alcune aziende della provincia di Latina tra le migliori produttrici di olio extravergine d’oliva in Italia. La guida valuta e premia le aziende che si distinguono per qualità e attenzione nella produzione. La regione del Lazio si conferma quindi tra le aree di eccellenza nel settore dell’olio, secondo quanto riportato nel volume.

Sette i riconoscimenti che sono arrivati nella provincia di Latina: una Chiocciola, quattro Grandi Oli e due Grandi Oli Slow. Ma vediamo anche tutti i premi per le aziende del Lazio L’olio della provincia di Latina si conferma tra i migliori in tutto il Paese. A certificarlo è anche la Guida agli Extravergini 2026 a cura di Slow Food Italia, disponibile dal 9 aprile su slowfoodeditore.it. Degli oltre 100 riconoscimenti con cui è stato premiato il Centro Italia - nello specifico 27 Chiocciole, 31 Grandi Oli e 47 Grandi Oli Slow - 15 sono stati assegnati alle aziende del Lazio, e con sette di questi è stata premiata la provincia di Latina.... 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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