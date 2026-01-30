Flagg e Knueppel show tra ex Duke Cadono Thunder e Pistons Maxey stende Sacramento

I giocatori di ex Duke in campo ieri hanno acceso lo show, con Flagg e Knueppel protagonisti. Mentre i Thunder e i Pistons cadono, Maxey mette a segno 34 punti e guida Charlotte alla vittoria sui Mavericks. Nel frattempo, il rookie di Dallas segna 49 punti, e anche Minnesota vince contro OKC. Phoenix, con i 40 punti di Brooks, supera i Detroit. Partite intense e grandi prestazioni si sono alternate durante la giornata di basket.

Il rookie di Dallas ne segna 49, l'ex compagno di college 34 nella vittoria di Charlotte su Dallas. Minnesota stende OKC, i 40 punti di Brooks aiutano Phoenix a battere Detroit. Vincono anche Denver, Miami, Houston e Washington. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

NBA, i risultati della notte (30 gennaio): 76ers vincenti, cadono Pistons e Thunder

Questa notte in NBA si sono giocate otto partite, tutte molto combattute.

Risultati Nbc, i Pacers fanno il colpaccio a spese dei Thunder. Cadono anche i Pistons

Gli Indiana Pacers hanno ottenuto una vittoria importante contro gli Oklahoma City Thunder, attualmente al vertice della Western Conference, con il risultato di 117-114.

