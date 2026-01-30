I giocatori di ex Duke in campo ieri hanno acceso lo show, con Flagg e Knueppel protagonisti. Mentre i Thunder e i Pistons cadono, Maxey mette a segno 34 punti e guida Charlotte alla vittoria sui Mavericks. Nel frattempo, il rookie di Dallas segna 49 punti, e anche Minnesota vince contro OKC. Phoenix, con i 40 punti di Brooks, supera i Detroit. Partite intense e grandi prestazioni si sono alternate durante la giornata di basket.

Il rookie di Dallas ne segna 49, l'ex compagno di college 34 nella vittoria di Charlotte su Dallas. Minnesota stende OKC, i 40 punti di Brooks aiutano Phoenix a battere Detroit. Vincono anche Denver, Miami, Houston e Washington. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Flagg e Knueppel, show tra ex Duke. Cadono Thunder e Pistons, Maxey stende Sacramento

Approfondimenti su Ex Duke Show

Questa notte in NBA si sono giocate otto partite, tutte molto combattute.

Gli Indiana Pacers hanno ottenuto una vittoria importante contro gli Oklahoma City Thunder, attualmente al vertice della Western Conference, con il risultato di 117-114.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Ex Duke Show

Argomenti discussi: NBA, Knueppel fa sognare Charlotte: 34 punti e vittoria nello scontro con Flagg; Ecco i rookie all'All Star Game. Flagg ha battuto un record di LeBron. E il suo compagno di stanza…; Le tre curiosità che vi siete persi nella notte: tonfi di OKC e Detroit, serata storica per Flagg e Knueppel; Edwards torna e Minnesota batte OKC! Knueppel beffa Flagg.

Flagg e Knueppel, show tra ex Duke. Cadono Thunder e Pistons, Maxey stende SacramentoIl rookie di Dallas ne segna 49, l'ex compagno di college 34 nella vittoria di Charlotte su Dallas. Minnesota stende OKC, i 40 punti di Brooks aiutano Phoenix a battere Detroit. Vincono anche Denver, ... msn.com

NBA: la sfida tra i rookie Flagg e Knueppel entra nella storiaLe due giovanissime stelle hanno disputato una gara che è già diventata leggendaria e che ne ha consacrato il talento. sportal.it

I Thunder cadono ancora in casa e dopo aver perso contro Indiana si arrendono anche ai Toronto Raptors. Decisive le giocate di Scottie Barnes nel finale che prima stoppa Chet Holmgren e poi tocca il rimbalzo sul libero di Jamal Shead consegnando a Toron - facebook.com facebook