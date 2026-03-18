Torun accende i Mondiali indoor | una parata di stelle tra record duelli e grandi ritorni

A Torun dal 20 al 22 marzo 2026 si svolgono i Mondiali indoor di atletica, un evento che vedrà la partecipazione di numerose stelle del panorama internazionale. La manifestazione prevede duelli tra atleti di alto livello, record e grandi ritorni di campioni noti. L’organizzazione ha annunciato una vasta presenza di atleti provenienti da diversi paesi, pronti a sfidarsi sui diversi atleti.

I Mondiali indoor di atleta, in programma a Torun dal 20 al 22 marzo 2026, si annunciano come uno degli appuntamenti più ricchi di talento dell’intera stagione. In Polonia saranno presenti 674 atleti di 118 Paesi, con in cast che comprende campioni olimpici, iridati ourdoor e numerosi detentori del titolo mondiale indoor. Il livello tecnico atteso è altissimo e l’impressione è quella di una manifestazione costruttiva attorno a tante sfide di primissimo piano, capaci di unire grandi nomi già affermati e protagonisti pronti a confermarsi ancora una volta sul tetto del mondo. Tra gli uomini il personaggio più atteso resta ovviamente Armand Duplantis, che arriva a Torun dopo aver portato il ricordo del mondo dell’asta a 6,31 metri e punta al suo quarto titolo iridato indoor. 🔗 Leggi su Sportface.it

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