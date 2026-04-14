Le 12 ore di Giorgia Meloni prima di criticare gli attacchi di Trump al papa

La mattina, Giorgia Meloni ha scelto di non commentare subito gli attacchi di Trump al papa, preferendo aspettare. Dopo alcune ore, la sua posizione è cambiata e ha espresso critiche nei confronti dell'ex presidente. La giornata ha visto un susseguirsi di dichiarazioni e tensioni tra le due figure politiche, con Meloni che ha deciso di intervenire pubblicamente solo diverse ore dopo i primi commenti di Trump.

All’alba di lunedì mattina, sia Giorgia Meloni sia Antonio Tajani erano informati degli attacchi veementi di Donald Trump contro papa Leone XIV. Sia l’ambasciata italiana negli Stati Uniti, sia i funzionari dell’ufficio diplomatico di Palazzo Chigi lo avevano detto alla presidente del Consiglio e al ministro degli Esteri. Le agenzie di stampa italiane ne avevano dato notizia prima alle 3:12 della notte italiana, quando il presidente statunitense aveva pubblicato il suo post sul suo social network Truth, e poi di nuovo alle 7, quando Trump aveva ribadito le critiche parlando a un evento pubblico. Sono passate altre 11 ore prima che Meloni criticasse quegli attacchi.🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Le 12 ore di Giorgia Meloni prima di criticare gli attacchi di Trump al papa Lepore contro gli attacchi di Trump al Papa: "Inaccettabili"È una rottura senza precedenti tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il primo Papa americano della storia, Leone XIV, “reo” di essersi... Leggi anche: “Inaccettabili gli attacchi di Trump al Papa”: FdI stronca la sinistra sul presunto “silenzio della destra”