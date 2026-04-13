Inaccettabili gli attacchi di Trump al Papa | FdI stronca la sinistra sul presunto silenzio della destra

Il partito di destra ha condannato gli attacchi rivolti al Papa e ha criticato la sinistra per aver parlato di un presunto silenzio della destra su questa vicenda. Secondo il portavoce del partito, gli attacchi contro il Papa sono inaccettabili e le parole del capogruppo dei... sono state usate come esempio di questa presa di posizione. La discussione si è concentrata sul rispetto delle figure religiose e sulla responsabilità delle parti coinvolte.

“Inaccettabili gli attacchi subiti da Papa Leone XIV”. Basteranno le parole del capogruppo dei deputati di FdI, Galeazzo Bignami, a placare le ire del fronte progressista che si riscopre “papista” in funzione anti- Trump e- come ti sbagli- in funzione anti-Meloni? Non basteranno, siamo pronti a giurarci. Ma il dato reale è questo, prendano nota: FdI, centrodestra, governo levano le loro voci in difesa del Pontefice subito dopo gli attacchi del presidente Usa ( “E’ un debole, pessimo in politica estera, senza di me non sarebbe in Vaticano” ). Smentendo in tempo reale quelli del “Meloni che dice?” che nelle ultime ore non hanno fatto che scalmanarsi.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “Inaccettabili gli attacchi di Trump al Papa”: FdI stronca la sinistra sul presunto “silenzio della destra” Lepore contro gli attacchi di Trump al Papa: "Inaccettabili"È una rottura senza precedenti tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il primo Papa americano della storia, Leone XIV, “reo” di essersi... La Francia chiede le dimissioni di Albanese: oltraggi inaccettabili a Israele. FdI applaude. E la sinistra?Questa volta la bocciatura di Francesca Albanese, osservatrice Onu, militante pro Pal e idolo della sinistra, arriva dall’estero.