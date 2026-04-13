Lepore contro gli attacchi di Trump al Papa | Inaccettabili

Il presidente degli Stati Uniti ha recentemente criticato duramente il primo Papa americano, accusandolo di aver espresso posizioni inaccettabili contro le guerre e di aver parlato di responsabilità dei governanti e di delirio di onnipotenza. Questa presa di posizione ha provocato una rottura senza precedenti tra le due figure, segnando una frattura nel rapporto tra il mondo politico statunitense e la figura religiosa papale. La discussione nasce da dichiarazioni del Papa che hanno suscitato forti reazioni.