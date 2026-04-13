Lepore contro gli attacchi di Trump al Papa | Inaccettabili
Il presidente degli Stati Uniti ha recentemente criticato duramente il primo Papa americano, accusandolo di aver espresso posizioni inaccettabili contro le guerre e di aver parlato di responsabilità dei governanti e di delirio di onnipotenza. Questa presa di posizione ha provocato una rottura senza precedenti tra le due figure, segnando una frattura nel rapporto tra il mondo politico statunitense e la figura religiosa papale. La discussione nasce da dichiarazioni del Papa che hanno suscitato forti reazioni.
È una rottura senza precedenti tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il primo Papa americano della storia, Leone XIV, “reo” di essersi scagliato contro le guerre, parlando di “inderogabili responsabilità dei governanti” e di “delirio di onnipotenza” che trascinerebbero “persino nei.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Il papa americano contro Trump che vuole «cancellare» gli iraniani: «Minacce inaccettabili: non solo illegali, ma immorali»È dura la condanna di papa Leone XIV alla minaccia di Donald Trump di «cancellare la civiltà iraniana».
Papa Leone contro Trump: "Le minacce al popolo dell'Iran? Sono inaccettabili"«Oggi, come tutti sappiamo, c'è stata questa minaccia contro tutto il popolo dell’Iran.