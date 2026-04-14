L’azzurra più vincente di sempre nata a Sondrio il 14 aprile 1990 nella vita unisce disciplina e sogno

Nata a Sondrio il 14 aprile 1990, questa atleta si è distinta come la più vincente nella storia delle Olimpiadi invernali per l’Italia. La sua carriera si caratterizza per un mix di impegno e passione, unendo disciplina e sogno. Per raggiungere i suoi risultati ha dimostrato determinazione e costanza, elementi fondamentali per emergere nel mondo dello sport. La sua storia rappresenta un esempio di successo nel panorama italiano delle competizioni olimpiche.

P er diventare l’azzurra più vincente nella storia delle Olimpiadi invernali non basta essere dell’Ariete: occorre una Luna in Sagittario, quella che vede sempre un orizzonte oltre l’ostacolo. Arianna Fontana, la sesta Olimpiade è da record: «Non potevo chiedere di meglio» X Leggi anche › Olimpiadi: le gare di oggi e il programma. Protagonista (ancora una volta) Arianna Fontana nello short track Sul ghiaccio dello short track non vince chi corre più forte, ma chi entra prima in curva. Arianna Fontana sembra saperlo da sempre, come se quella curva l’avesse intercettata qualche secondo prima degli altri. Gli occhi azzurri e limpidi come ghiaccio svelano il lato Capricorno abitato da Saturno, Urano e Nettuno: pianeti dove la disciplina, la sorpresa e il sogno convivono e, all’improvviso il destino cambia corsia.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - L’azzurra più vincente di sempre, nata a Sondrio il 14 aprile 1990, nella vita unisce disciplina e sogno Leggi anche: Olimpiadi, short track da sogno. Fontana sempre più leggendaria: per la freccia di Sondrio è la dodicesima medaglia ai Giochi Napoli, Politano sempre di più nella storia azzurra: contro il Torino un nuovo recordA settembre ha rinnovato il proprio contratto fino al 2028, prolungando la sua storia d’amore con i colori azzurri. Si parla di: Il Tema Natale di Arianna Fontana, Ariete collezionista di medaglie; Sci alpinismo, Giulia Murada vince la Coppa del mondo: dopo 16 anni un'italiana trionfa nella generale.