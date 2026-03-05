Politano continua a scrivere il suo nome nella storia del Napoli, segnando un nuovo record contro il Torino. A settembre ha firmato un rinnovo di contratto fino al 2028, rafforzando il suo legame con la squadra. La sua presenza in campo si fa sempre più significativa e la sua permanenza si prolunga nel tempo. La partita contro il Torino ha rappresentato un altro passo in questa crescita.

A settembre ha rinnovato il proprio contratto fino al 2028, prolungando la sua storia d’amore con i colori azzurri. Una storia pronta a diventare ancora più bella, con un nuovo record messo nel mirino. Potrebbe avvenire contro il Torino, qualora Matteo Politano dovesse mettere piede in campo. Altri due anni con addosso questa maglia sono tanti, e ulteriori record possono essere infranti. Quello di domani intanto è legato alle presenze con il Napoli in tutte le competizioni. L’esterno italiano al momento occupa la 17esima posizione con 267, che possono diventare 268 contro il Torino, raggiungendo Carlo Buscaglia al 16esimo posto. Numeri incredibili per un calciatore che ha sposato a pieno la causa azzurra, vincendo con il Napoli due Scudetti, una Coppa Italia e un’altrettanta Supercoppa. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, Politano sempre di più nella storia azzurra: contro il Torino un nuovo record

Malen nella storia della Roma: il gol contro il Napoli gli ha permesso di eguagliare un record incredibile. Quale traguardo ha raggiuntoBarcellona, baby colpo per l’estate! I blaugrana hanno messo le mani su questo giocatore.

Hojlund Napoli, il danese può entrare nella storia dei partenopei contro la Juve: il record che l’attaccante degli azzurri può battereCalciomercato Juve, Moretto sicuro: «In estate ci saranno investimenti importanti.

Contenuti utili per approfondire Napoli Politano sempre di più nella....

Temi più discussi: Napoli, Politano cuore d'oro: Matteo e la moglie Alessandra commuovono i tifosi. I dettagli; Verona-Napoli, probabili formazioni: torna Politano titolare; Napoli, contro il Verona torna Politano dal 1'. E Gilmour scalpita; Verona-Napoli 0-0, Conte rilancia Politano e Meret per rimanere nelle prime quattro. Match al Bentegodi per gli azzurri di Conte, Alisson e Vergara sempre in appoggio ad Hojlund davanti. Dietro nessuna novità se non la guida di Meret dai pali. Segui la crona.

Napoli, Matteo Politano e la moglie Alessandra adottano due gatte. L'Oipa: «Un gesto d grande sensibilità»La storia di Brigitte e Bardot nasce da lontano. Due gatte che, dopo esser state salvate dalla strada da volontari OIPA, hanno finalmente trovato una famiglia. Inseparabili fin da ... ilmattino.it

Napoli, Politano cuore d'oro: Matteo e la moglie Alessandra commuovono i tifosi. I dettagliNAPOLI - Matteo Politano fa un gol dei suoi, con un tiro a giro che si insacca all'incrocio dei pali. Stavolta però fuori dal rettangolo di gioco. Nella giornata di ieri (mercoledì 4 marzo) l'esterno ... corrieredellosport.it

“Sarà per sempre Sal”: grande festa a #Napoli per il vincitore di #Sanremo2026 #saldavinci #persempresi - facebook.com facebook

Non è stato un incidente! La Corte d’appello di Napoli conferma la condanna per la morte di Found Goal Pag, ucciso nel 2020 alla Reggia di Caserta sotto il sole senza acqua né riposo. È sfruttamento, non fatalità. Basta cavalli usati come attrazioni turistiche! x.com