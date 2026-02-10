Arianna Fontana torna a scrivere la storia dello short track italiano. La campionessa di Sondrio conquista la sua dodicesima medaglia ai Giochi Olimpici, confermandosi ancora una volta come una delle atlete più forti di sempre. Alla vigilia della staffetta mista 2000 metri, pochi credevano che l’Italia potesse puntare all’oro, ma Fontana ha dimostrato ancora una volta il suo valore.

Milano, 10 febbraio 2026 – Ancora lei, sempre lei. Arianna Fontana da Sondrio, leggenda assoluta. Alla vigilia della staffetta mista 2000 metri di short track l’Italia non era di certa la favorita per l’oro. E invece sul rink della Milano Ice Skating Arena, complici le eliminazioni precoci di Olanda e Corea del Sud, gli azzurri hanno messo in piedi una prestazione stratosferica in finale conquistando il metallo più nobile. Questa non è solo la vittoria di Arianna, ma anche dell’altra lombarda Elisa Confortola e pure di Thomas Nadalini e Pietro Sighel che ha varcato il traguardo con una giravolta trionfale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Olimpiadi, short track da sogno. Fontana sempre più leggendaria: per la freccia di Sondrio è la dodicesima medaglia ai Giochi

L'Italia dello short track si gioca oggi una partita importante ai Giochi Olimpici.

Arianna Fontana chiude la sua carriera olimpica con un oro inaspettato.

