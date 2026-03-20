In casa Lazio si registrano aggiornamenti sui giocatori infortunati in vista della partita contro il Bologna. Romagnoli si sta preparando per tornare in campo, mentre Zaccagni continua a essere fuori causa a causa di un infortunio. L'emergenza nel reparto centrocampo si fa sentire, con le condizioni dei giocatori sotto osservazione. La squadra lavora per affrontare la sfida con diverse assenze importanti.

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© Calcionews24.com - Infortunati Lazio: Romagnoli recupera per il Bologna, emergenza a centrocampo e tegola Zaccagni. Il punto della situazione in casa biancoceleste

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