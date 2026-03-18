Durante la partita contro il Milan, l'attaccante della Lazio ha subito una lesione che mette in discussione la sua partecipazione alla semifinale di Coppa Italia. L'atleta ha già avviato il percorso di riabilitazione, mentre i medici stanno valutando l’entità dell’infortunio. La società non ha ancora comunicato tempi di recupero ufficiali, ma l’assenza rischia di pesare sulla squadra in vista degli impegni imminenti.

La bella vittoria di pochi giorni fa contro il Milan ha riportato tante belle notizie in casa Lazio, ma anche una situazione scomoda da gestire: l'infortunio del leader e capitano Mattia Zaccagni. Come riporta la società con una nota ufficiale, "nella giornata odierna, a seguito di un consulto tra lo staff medico composto dal Prof. Ivo Pulcini, dal Prof. Fabio Rodia e dal medico sociale dott. Italo Leo, la Lazio comunica che durante l'ultima gara di campionato Mattia Zaccagni ha riportato una lesione muscolare post traumatica di media entità a carico del vasto mediale e vasto intermedio della coscia destra". Difficile, al momento, stabilire i tempi di recupero con precisione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tegola Lazio, c'è lesione per Zaccagni: semifinale di Coppa Italia fortemente a rischio

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