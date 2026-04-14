Lazio boom di corsi guida sicura | 1.000 neopatentati in lista d’attesa

A Vallelunga, presso il centro Aci-Sara, sono state presentate oltre mille domande da giovani interessati ai corsi di guida sicura. La richiesta ha portato a una lista d’attesa di circa mille neopatentati, che desiderano partecipare alle lezioni organizzate. La grande affluenza si verifica in un momento in cui l’attenzione sulla sicurezza stradale è particolarmente alta, e i corsi rappresentano un’opportunità per migliorare le competenze alla guida.

Oltre mille giovani hanno presentato domanda per partecipare ai corsi di guida sicura organizzati presso il centro Aci-Sara di Vallelunga. L’altissima richiesta legata al progetto Lazio al Volante ha causato l’esaurimento dei posti disponibili in pochissimo tempo, rendendo necessaria la creazione di una lista d’attesa per i neopatentati interessati. L’impatto sociale della prevenzione stradale nel territorio. La risposta massiccia da parte dei ragazzi dimostra come esista un bisogno concreto di formazione specialistica tra chi ha appena preso la patente nella regione. D’Amato, consigliere regionale appartenente ad Azione e promotore della legge Lazio Strade Sicure, ha sottolineato l’eccezionalità del numero di adesioni ricevute.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lazio, boom di corsi guida sicura: 1.000 neopatentati in lista d’attesa Guida Sicura, a Salerno tornano i corsi di formazione sulla sicurezza stradaleL’iniziativa rientra nel quadro di un protocollo d’intesa in materia di educazione stradale ed è rivolta ai lavoratori che utilizzano quotidianamente... Mercedes CLA al centro dei corsi di guida sicura ACI-Sara nei circuiti italianiA Vallelunga la sicurezza è un metodo, un percorso formativo e, sempre più, un laboratorio in cui tecnologia e comportamento umano si incontrano. Temi più discussi: Difesa civica Lazio, boom di istanze nel primo trimestre 2026: +120% rispetto al 2025; Roma resta la Capitale degli infortuni sul lavoro: denunce in crescita del 13.4%, boom tra gli over 60; Pasqua e Pasquetta: boom negli agriturismi. Le preferenze dei laziali per il week end di festa; Torna Lazio Terra di Cinema Days: Biglietti a 2,50 euro per tutti dal 13 al 17 aprile. LAZIO AL VOLANTE; D’AMATO: STRAORDINARIA ADESIONE AI CORSI DI GUIDA SICURA PER I GIOVANI. ORA RENDERLI STRUTTURALI E AUMENTARE I POSTIStraordinaria adesione ai corsi gratuiti di guida sicura per i giovani neopatentati del progetto ‘Lazio al Volante’, ... lagone.it Lazio, al via domande per ‘voucher per lo sport’: 500 euro per giovani dai 6 ai 18 anni(Adnkronos) - A partire da oggi, lunedì 13 aprile 2026 e sino al 13 maggio, sul sito di Sport e Salute (www.sportesalute.eu) tutti i residenti nella regione Lazio, dai 6 ai 18 anni le cui famiglie abb ... startupbusiness.it Nefandezze cosa Tifare Lazio Stare dalla parte della squadra x.com Oasi nel Lazio - facebook.com facebook