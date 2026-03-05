Una Mercedes CLA è protagonista dei corsi di guida sicura organizzati dall'ACI-Sara nei circuiti italiani. A Vallelunga, il percorso si concentra sulla sicurezza come metodo e come esperienza pratica, coinvolgendo tecnologie e comportamenti umani in un ambiente che permette di migliorare le proprie capacità di guida. I corsi si svolgono in un contesto che unisce teoria e pratica, con l’obiettivo di sviluppare competenze specifiche.

A Vallelunga la sicurezza è un metodo, un percorso formativo e, sempre più, un laboratorio in cui tecnologia e comportamento umano si incontrano. Qui, nel Centro di Guida Sicura ACI-Sara alle porte di Roma, Mercedes ha presentato il nuovo CLA Safety Hub, un progetto che trasforma la compatta della Stella in uno strumento didattico per diffondere la cultura della guida responsabile. La collaborazione tra Mercedes-Benz Italia e i Centri di Guida Sicura ACI-Sara prosegue così nel segno della continuità e dell’innovazione. Un rapporto consolidato che entra nel suo sesto anno e che punta a un obiettivo molto concreto: rendere la sicurezza stradale un’esperienza reale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Mercedes CLA al centro dei corsi di guida sicura ACI-Sara nei circuiti italiani

