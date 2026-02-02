guida sicura a salerno tornano i corsi di formazione sulla sicurezza stradale

A Salerno riprendono i corsi di formazione sulla sicurezza stradale. Le lezioni vogliono sensibilizzare i guidatori e ridurre gli incidenti. Le autorità hanno organizzato una serie di incontri per promuovere la guida responsabile tra i cittadini.

Formazione e prevenzione tornano al centro delle politiche per la sicurezza stradale grazie a un nuovo ciclo di incontri dedicati alla guida responsabile. In città riparte infatti il progetto “Guida Sicura”, che vede la collaborazione tra Polizia di Stato e Poste Italiane. L’iniziativa rientra nel quadro di un protocollo d’intesa in materia di educazione stradale ed è rivolta ai lavoratori che utilizzano quotidianamente mezzi aziendali per lo svolgimento delle proprie mansioni. Anche nel 2026 il programma prevede una serie di appuntamenti formativi curati da funzionari e operatori della Polizia Stradale di Salerno. 🔗 Leggi su Zon.it

Sono iniziati i corsi di guida sicura rivolti alle Polizie Locali presso lo StrasicuraPark di Montecchio, un progetto promosso da Formula Guida Sicura di Grosseto.

Quasi un giovane su due utilizza lo smartphone mentre guida, mettendo a rischio la propria sicurezza e quella degli altri.

