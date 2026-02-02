Guida Sicura a Salerno tornano i corsi di formazione sulla sicurezza stradale
A Salerno riprendono i corsi di formazione sulla sicurezza stradale. Le lezioni vogliono sensibilizzare i guidatori e ridurre gli incidenti. Le autorità hanno organizzato una serie di incontri per promuovere la guida responsabile tra i cittadini.
Formazione e prevenzione tornano al centro delle politiche per la sicurezza stradale grazie a un nuovo ciclo di incontri dedicati alla guida responsabile. In città riparte infatti il progetto “Guida Sicura”, che vede la collaborazione tra Polizia di Stato e Poste Italiane. L’iniziativa rientra nel quadro di un protocollo d’intesa in materia di educazione stradale ed è rivolta ai lavoratori che utilizzano quotidianamente mezzi aziendali per lo svolgimento delle proprie mansioni. Anche nel 2026 il programma prevede una serie di appuntamenti formativi curati da funzionari e operatori della Polizia Stradale di Salerno. 🔗 Leggi su Zon.it
Approfondimenti su Guida Sicura
Sicurezza stradale e formazione operativa: al via i corsi di guida sicura per le Polizie Locali
Sono iniziati i corsi di guida sicura rivolti alle Polizie Locali presso lo StrasicuraPark di Montecchio, un progetto promosso da Formula Guida Sicura di Grosseto.
Sicurezza stradale: un giovane su due guida usando lo smartphone. Ma i corsi di formazione possono cambiare le abitudini
Quasi un giovane su due utilizza lo smartphone mentre guida, mettendo a rischio la propria sicurezza e quella degli altri.
Ultime notizie su Guida Sicura
Argomenti discussi: Guida Sicura arriva a Salerno: l'iniziativa di Poste Italiane; Sant’Anastasia, guida sicura: contestate 10 violazioni del codice della strada; Ruggi, appello di Polichetti: Serve una guida autorevole; CORSO DI GUIDA SICURA PER AUTISTI DEL 118, ASL DI TERAMO CON LA DEDO DRIVING SCHOOL.
Salerno, postini a lezioni di guida responsabile con la Polizia StradaleUna iniziativa che rientra nell'ambito di un accordo firmato con il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno ... infocilento.it
Guida Sicura arriva a Salerno: l'iniziativa di Poste ItalianeFa tappa nella sede di via Paradiso di Pastena, a Salerno, Guida Sicura, il progetto rivolto ai dipendenti di Poste Italiane nell’ambito di un protocollo d’intesa firmato con il Dipartimento della Pub ... salernotoday.it
La società ingauna: "Perdiamo una guida sicura e un uomo di straordinario valore" - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.