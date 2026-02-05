Sovrapposizione di imprese giovani a Siracusa rispetto alla media nazionale

Siracusa si distingue per il numero di imprese giovani, ma dietro questa immagine si nasconde una crisi di capitale umano. Un’indagine del Centro Studi di CNA rivela che, rispetto alla media nazionale, qui ci sono più imprese sotto i 35 anni, ma molte di queste faticano a trovare personale qualificato. La situazione mette in luce un territorio che, pur essendo vivace in termini di nuove imprese, deve fare i conti con problemi di formazione e di mancanza di competenze.

**Siracusa, un territorio giovane e dinamico, ma con una crisi di capitale umano.** È questo il quadro emerso da un’indagine condotta dal Centro Studi di CNA su un campione di imprese under 35, con un’analisi che si colloca in netto contrasto con la media nazionale. Il presidente dei Giovani Imprenditori CNA di Siracusa, Gianmarco Infantino, ha espresso il suo entusiasmo davanti a un dato significativo: **la città è al di sopra della media nazionale per numero di aziende nate tra i 26 e i 35 anni**, con circa **4.000 imprese in questa fascia d’età**, ovvero lo **11% del totale**, contro l’8% nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Siracusa Imprese Albanese (Camera di commercio): "Protagonisti donne e giovani, ma nascono meno imprese rispetto alla media nazionale" La Camera di commercio di Palermo segnala che, nel 2025, ci sono più imprese femminili e giovani rispetto alla media italiana. Milano è la provincia più ricca d'Italia: Pil pro-capite doppio rispetto alla media nazionale La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Il Festival di Sanremo 2026 si svolgerà dal 24 al 28 febbraio, con uno slittamento dovuto alla sovrapposizione con le Olimpiadi, scelta ritenuta necessaria per tutelare palinsesti e ascolti televisivi. #Radiolina #Sanremo2026 #NotizieSanremo facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.