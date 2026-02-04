Albanese Camera di commercio | Protagonisti donne e giovani ma nascono meno imprese rispetto alla media nazionale

La Camera di commercio di Palermo segnala che, nel 2025, ci sono più imprese femminili e giovani rispetto alla media italiana. Tuttavia, il numero di nuove imprese che nascono è inferiore alla media nazionale. La buona notizia è che molte di queste aziende riescono a sopravvivere più a lungo rispetto alla media, con un tasso di mortalità più basso. Insomma, Palermo si conferma una città con un tessuto imprenditoriale vivace, anche se con alcune difficoltà nel far partire nuove attività.

La percentuale di imprese femminili e giovanili registrate nella Città metropolitana di Palermo nel 2025 si attesta a livello superiore della media italiana, mentre il tasso della mortalità è inferiore alla media nazionale. Il dato emerge dall’analisi realizzata da “Dataview”, il barometro.🔗 Leggi su Palermotoday.it Approfondimenti su Palermo Impresa Camera di Commercio | Nuove imprese a Livorno, 1.686 iscrizioni nel 2025 alla Camera di Commercio: la situazione attuale Nel 2025, la Camera di Commercio di Livorno ha registrato 1. Irpinia e Sannio 2025, crescita oltre la media nazionale ed export record. Focus della Camera di commercio Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Palermo Impresa Argomenti discussi: Per Enna e la sua provincia, sei indicatori economici su 10 con performance superiore alla media nazionale; Indicatori 2025 imprese città metropolitana di palermo; Albanese torna alla Camera per inveire contro il ddl antisemitismo; Tra il 2020 e il 2024, l'Italia è stata il terzo fornitore mondiale di armi a Israele, la denuncia di Albanese alla Camera. Imprese, Albanese (Camera di Commercio Palermo Enna): Nel 2025 nella Città metropolitana protagonisti donne e giovaniLa percentuale di imprese femminili e giovanili registrate nella Città metropolitana di Palermo nel 2025 si attesta a livello superiore della media italiana, mentre il tasso della mortalità è inferior ... blogsicilia.it Imprese, Albanese: A Palermo protagonisti donne e giovaniPALERMO (ITALPRESS) – La percentuale di imprese femminili e giovanili registrate nella Città metropolitana di Palermo nel 2025 si attesta a livello superiore della media italiana, mentre il tasso dell ... italpress.com Francesca Albanese torna alla Camera per parlare del genocidio a Gaza in un clima non proprio accogliente. Sono giorni di riflusso securitario e ipotesi repressive, dopo le violenze della manifestazione di Torino per Askatasuna. Solo venerdì, inoltre, quella st - facebook.com facebook Nel viaggio di ritorno verso Tel Aviv ho chiesto a Rafaela (la ventenne israeliana sopravvissuta al massacro del 7 ottobre) di mandare un messaggio per i colleghi parlamentari che oggi hanno ospitato Francesca Albanese alla Camera dei Deputati. E a tutti gli x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.