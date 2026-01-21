Lavoro nero nel Reggino lo Iam sospende due attività | elevate multe per 26 mila euro

Nella settimana dal 12 al 18 gennaio, lo Iam di Reggio Calabria ha intensificato i controlli sul territorio, sospendendo due attività e comminando multe per un totale di 26 mila euro. Le verifiche hanno interessato esercizi pubblici e cantieri edili nelle zone della Locride, della costa tirrenica e della zona ionica, nell’ambito delle attività di vigilanza contro il lavoro nero.

