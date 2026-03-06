una legge contro lo sfruttamento task force per maggiori controlli

A Grosseto si discute di una nuova legge contro lo sfruttamento lavorativo. È in programma una task force per aumentare i controlli e verificare il rispetto delle norme esistenti. L’obiettivo è trasformare le pratiche di contrasto in un quadro normativo più stabile. La questione coinvolge diverse autorità e rappresentanti di enti pubblici e privati. La discussione mira a definire strategie concrete per arginare il problema.

GROSSETO Un dibattito per trasformare le buone pratiche di contrasto allo sfruttamento lavorativo in norme strutturali. E' quello che si è svolto a Firenze organizzato dalla Flai Cgil e rappresenta un'altra tappa di un lungo percorso, partito dal sindacato di strada e dalla mappatura dei flussi della manodopera migrante, che ha permesso durante le attività delle Brigate del Lavoro, nell'ottobre scorso, di incontrare centinaia di lavoratori vittime di caporalato all'alba, tra la Valdichiana senese e l'Amiata grossetana. Le denunce della Flai hanno reso il tema dello sfruttamento in agricoltura centrale nel dibattito pubblico.

Caporalato a Siena e Grosseto: task force delle prefetture per contrastare lo sfruttamento dei bracciantiSIENA – Nasce una task force interprovinciale tra Siena e Grosseto per contrastare il caporalato e lo sfruttamento dei braccianti nelle province di...

Agricoltura, sfruttamento e caporalato. Siena e Grosseto varano la task force

Lotta allo sfruttamento in agricoltura: avviato il percorso verso una legge regionaleLa Regione Toscana avvia l'iter per una legge regionale per contrastare lo sfruttamento del lavoro in agricoltura

