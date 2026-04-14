Lavori di Acque Veronesi come cambia la viabilità a Cadidavid

A Verona, nella zona tra Via Belfiore e Via Vittorio della Vittoria, sono previsti modifiche temporanee alla viabilità a causa di lavori di Acque Veronesi. La circolazione sarà regolata per consentire l’intervento senza interruzioni al traffico. Le nuove disposizioni saranno in vigore per un periodo limitato e saranno segnalate con cartelli stradali lungo il percorso interessato. La gestione del traffico sarà affidata alle autorità competenti per tutta la durata dei lavori.

A Verona sono in arrivo cambiamenti temporanei alla circolazione nella zona compresa tra Via Belfiore e Via Vittorio della Vittoria. Da lunedì 20 aprile, e per una durata prevista di 10 giorni, Acque Veronesi avvierà un intervento finanziato dal Comune per risolvere in modo definitivo i frequenti.🔗 Leggi su Veronasera.it Leggi anche: Intervento urgente di Acque Veronesi in centro a Verona: come cambia la viabilità Lavori di riqualificazione all'ex scuola per l'Europa, come cambia la viabilitàLe deviazioni si rendono necessarie per permettere il posizionamento di una gru edile sulla carreggiata, nel tratto compreso tra piazzale dei Servi e... Temi più discussi: Lavori di Acque Veronesi: servizio idrico interrotto nella notte a Vestenanova; Modifiche alla viabilità in via Belfiore da lunedì per lavori di Acque Veronesi; Belfiore, diserbante nel pozzo: ancora vietato bere acqua dai rubinetti alle medie e in palestra. Lavori in estate; Acqua più sicura anche per il Vicentino: potenziata la centrale idrica di Belfiore contro l’emergenza Pfas. Lavori di Acque Veronesi, come cambia la viabilità a CadidavidDa lunedì 20 aprile interventi per migliorare il drenaggio e ridurre gli allagamenti nella zona sud della città ... veronasera.it Lavori di Acque Veronesi: servizio idrico interrotto nella notte a VestenanovaL'intervento, che scatterà nella notte tra giovedì e venerdì, è necessario per la sostituzione di un tratto di condotte in via Chiesa, via San Francesco e via Monte Grappa ... veronasera.it Molise Acque comunica che, a causa dei lavori di riparazione della condotta idrica nel tratto serbatoio San Vito - partitore Bonefro, provvederà alla sospensione del flusso idrico in arrivo ai serbatoi alle ore 09:00 di oggi 10 aprile 2026. Tale interruzio - facebook.com facebook Dalla teoria alla pratica, giorni di addestramento nel viterbese per 10 #vigilidelfuoco abilitati alla guida dei mezzi nautici: manovre tra le acque del lago di Bolsena, del fiume Fiora e al largo di Montalto di Castro per intervenire #lidoveserve sempre con la mass x.com