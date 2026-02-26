Lavori di riqualificazione all' ex scuola per l' Europa come cambia la viabilità

A partire da marzo, i lavori di riqualificazione dell’ex Scuola per l’Europa in via Saffi porteranno a modifiche temporanee alla viabilità. La fase di intervento richiederà l’implementazione di variazioni nella circolazione stradale, influenzando il traffico locale e gli spostamenti quotidiani. Le modifiche saranno in vigore per tutta la durata dei lavori, fino al completamento delle operazioni.

Le deviazioni si rendono necessarie per permettere il posizionamento di una gru edile sulla carreggiata, nel tratto compreso tra piazzale dei Servi e il civico 10 di via Saffi. · Lunedì 2 marzo, dalle ore 14.00, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata sul lato sud di piazzale dei Servi, al fine di consentire lo stazionamento dei mezzi d’opera necessari alle operazioni preliminari al montaggio della gru, previsto per il giorno successivo. · Martedì 3 marzo, dalle ore 9.00 alle ore 14.00, sarà istituito il divieto di transito nel tratto di via Saffi compreso tra piazzale dei Servi e il civico 10 per permettere le operazioni di montaggio della gru. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Tramvia, nuove fasi dei lavori in viale Europa e piazza Beccaria. Come cambia la viabilitàFirenze, 3 gennaio 2026 – Vanno avanti a Firenze i lavori della linea tranviaria che arriverà fino a Bagno a Ripoli e che è molto attesa dai...

Riqualificazione dell’acquedotto: partiti i lavori e modifiche alla viabilitàL'amministrazione comunale e Hera invitano la cittadinanza a prestare la massima attenzione alla segnaletica temporanea installata che potrebbe...

Temi più discussi: Asilo nido I Cuccioli, imminenti i lavori di riqualificazione; Cimitero Urbano, al via la riqualificazione del quadrante C: investimento da 330mila euro; Il Rione Martucci striglia l'amministrazione: Che fine ha fatto il progetto di riqualificazione urbana? - FoggiaToday; Partiti i lavori di riqualificazione dell'area sportiva di Ventinella.

Due vicoli si rifanno il look. Costo dei lavoriHanno preso il via lunedì scorso, ad Anghiari, i lavori di riqualificazione che interessano due dei punti più caratteristici ... lanazione.it

Lavori in via Torino, Bramante e Correnti: tram delle linee 2,3,12 e 14 deviati da marzo a ottobreDal 4 marzo fino a inizio ottobre alcuni lavori di riqualificazione stradale e sostituzione dei binari interesseranno le linee tram 2, 3, 12 e 14 nelle zone centrali di via Torino, via Bramante e via ... milano.repubblica.it

Via ai lavori per l'asilo. Per la riqualificazione della piazza bisognerà attendere, così come per l'apertura della stazione Maredolce. Le immagini. - facebook.com facebook

Al via a Novara i lavori di riqualificazione dell’ex Caserma Cavalli. Nuovi uffici pubblici, aree verdi e percorsi pedonali, con interventi realizzati secondo i Criteri Ambientali Minimi e metodologia BIM. Leggi tutto t.ly/MXGa5 #PianoCittàImmobiliPubblici x.com