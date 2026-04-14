Lavori all' asilo nido di Isola della Scala il Comune chiede di aumentare i posti

I lavori all’asilo nido di Isola della Scala sono quasi conclusi e il Comune ha presentato una richiesta per aumentare il numero di posti disponibili. La struttura si chiama “Il giardino felice” e si attende l’autorizzazione per ampliare gli spazi destinati ai bambini. La richiesta è stata presentata dopo aver completato le opere di ristrutturazione e ampliamento del complesso.