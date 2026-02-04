Lavori di riqualificazione dell' asilo nido della frazione Comune avvia le procedure

Il Comune di Capua ha iniziato le procedure per rinnovare l’asilo nido di Sant’Angelo in Formis. Il responsabile dei servizi pubblici ha aperto le selezioni per cinque aziende a cui affidare i lavori di ristrutturazione e ammodernamento dell’edificio. L’obiettivo è rendere la struttura più sicura e funzionale per i bambini e le famiglie della zona.

Il responsabile del settore servizi pubblici del comune di Capua ha avviato le procedure per la scelta di 5 operatori economici a cui affidare i lavori di ristrutturazione, adeguamento, ammodernamento e completamento dell'asilo nido nella frazione di Sant'Angelo in Formis.

