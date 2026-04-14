Lavoratore dell’indotto arsenale di Taranto morto di cancro | risarcimento di circa un milione di euro agli eredi Sentenze

Gli eredi di un lavoratore dell’indotto dell’Arsenale di Taranto hanno ottenuto un risarcimento di circa un milione di euro dopo che il tribunale ha riconosciuto il nesso tra il suo lavoro e la morte per cancro. La sentenza si basa sulle prove raccolte durante il processo, che collegano l’attività lavorativa alle condizioni di salute del dipendente. La decisione è stata resa nota nelle scorse settimane.

Di seguito il comunicato: Gli eredi di un lavoratore dell’indotto dell’Arsenale della Marina Militare di Taranto hanno ottenuto un risarcimento complessivo di circa un milione di Euro dal Ministero della Difesa, perché ritenuto responsabile per la mancata adozione di idonee misure di protezione della salute, anche nei confronti dei lavoratori delle ditte private dell’indotto. La vicenda personale è tristemente comune a Taranto: ammalatosi di tumore ai polmoni, a seguito dell’esposizione all’amianto e ad altre sostanze tossiche, il lavoratore è, successivamente, deceduto. “Con sentenza del novembre 2023 – ricorda l’avv. Giuseppe Mastrocinque,...🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Lavoratore dell’indotto arsenale di Taranto morto di cancro: risarcimento di circa un milione di euro agli eredi Sentenze Amianto all’Arsenale di Taranto, risarcimento da un milione agli eredi di un lavoratoreTarantini Time QuotidianoUn risarcimento complessivo di circa un milione di euro è stato riconosciuto agli eredi di un lavoratore dell’indotto... Taranto, morì per malattia da esposizione all'amianto: un milione di euro agli erediMaxi risarcimento dal ministero della Difesa agli eredi di un lavoratore dell'indotto dell'Arsenale della Marina Militare di Taranto, deceduto dopo...