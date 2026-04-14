Lavanda del Castello presentazione del prossimo viaggio in Provenza

Venerdì 17 alle 17.17 presso la Lavanda del Castello a Vigarano Mainarda si svolgerà la presentazione del prossimo viaggio in Provenza. L’evento riguarda l’organizzazione di un itinerario nella regione francese, con dettagli sulle date e le tappe previste. La presentazione è aperta a chiunque sia interessato a partecipare e si svolgerà in un locale dedicato alla vendita e promozione della lavanda.

Venerdì 17 (ore 17.17), presso la Lavanda di Castello a Vigarano Mainarda, si terrà la presentazione del nuovo viaggio in Provenza. Evento Tea&Travel in un lavandeto locale dove immergervi nei colori e nei profumi di una pianta straordinaria, capace di portare benessere e fare del bene al terreno.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Strada della lavanda in Provenza: da Valensole a Sault, il percorso per la fiorituraTra Valensole e Sault, la strada della lavanda attraversa campi in fiore e borghi provenzali: un itinerario tra storia, paesaggi e tappe iconiche da... Tuscania è la Provenza italiana: in estate si riempie di meravigliosi campi di lavandaVolete ammirare un campo di lavanda in fiore ma senza volare in Provenza? Tuscania è la città italiana che fa al caso vostro, che con l'inizio... Argomenti più discussi: Cosa fare a Carmagnola l'11 e 12 aprile: il programma di Ortoflora & Natura; Al castello torna Feudalia, mostra mercato dedicata all'artigianato artistico e ai prodotti bio; Festa dell’olio: esperienze da assaporare in riva al lago dal 10 al 12 aprile 2026; Il re dei re. La straordinaria storia della Resurrezione. Trg media. . FRA FEDE E TRADIZIONE Città di Castello si ferma per i riti della Settimana Santa Con la Messa in Coena Domini e il rito della lavanda dei piedi in Cattedrale, il vescovo Luciano Paolucci Bedini ha aperto ufficialmente il Triduo Pasquale. Stasera - facebook.com facebook