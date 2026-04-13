Il rigore folle fischiato contro l’Inter | Nico Paz colpisce Bonny e l’arbitro vede un fallo il Var poi completa il disastro

Durante una partita di calcio, l’arbitro ha assegnato un rigore contro l’Inter dopo che un episodio tra due giocatori è stato giudicato falloso. Nico Paz ha colpito Bonny, e l’arbitro ha fischiato il fallo, supportato successivamente dal controllo del Var. Nonostante il rigore, l’effetto sul risultato finale è stato minimo, motivo per cui l’episodio non ha attirato molta attenzione.

Ai fini del risultato è stato un episodio che non ha pesato e per questo, probabilmente, se ne sta parlando poco. Ma il rigore fischiato in favore del Como nel match poi perso 3-4 contro l’Inter è una follia. Per Pistocchi è “da ritiro del cartellino“, per Marelli è “inesistente“, per Caressa è un “casino“. Insomma, tutti concordi su quanto accaduto al minuto 87 della sfida tra la formazione di Fabregas e quella di Chivu. Il punteggio è di 2-4 in favore dei nerazzurri, Alex Valle crossa da sinistra, la palla finisce al limite dopo una serie di rimpalli e Nico Paz arriva in corsa per calciare. Il tiro finisce altissimo, grazie anche...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il rigore folle fischiato contro l’Inter: Nico Paz colpisce Bonny e l’arbitro vede un fallo, il Var poi completa il disastro Leggi anche: Como-Inter, fallo di Bonny su Nico Paz: giusto rigore per Fabregas? Folle gesto in una partita di basket: colpisce l’arbitro al volto dopo che gli ha fischiato un fallo controReggio Emilia, 7 febbraio 2026 – Una reazione da boxeur più che da cestista quello di Emanuele Garuti, 26enne atleta reggiano del Go Basket 2018...