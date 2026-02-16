Sul red carpet di Berlino accanto al suo futuro marito Dua Lipa unisce romanticismo e sensualità in un solo capo | un capolavoro di trasparente firmato Chanel
Dua Lipa ha scelto di indossare un vestito trasparente firmato Chanel sul red carpet di Berlino, attirando l’attenzione di tutti con un look molto audace. La cantante britannica, accompagnata dal suo fidanzato Callum Turner, ha sfoggiato un abito che mette in mostra le sue curve, creando un mix di sensualità e romanticismo. La coppia ha partecipato alla serata di gala, dove Dua Lipa ha fatto scalpore con il suo stile deciso e raffinato.
D ua Lipa e il suo futuro marito, l’attore Callum Turner, si sono goduti un San Valentino speciale all’insegna del glamour. La pop star ha accompagnato il fidanzato alla première del film Rosebush Pruning al Berlin International Film Festival. Insieme hanno calcato il tappeto rosso, portando romanticismo, sensualità e dolcezza in pochi passi. Vicini, complici e uniti, hanno catturato tutti i flash della serata. Quello che ha fatto davvero battere il cuore, però, è stato l’ abito crochet firmato Chanel scelto da Dua Lipa: un tessuto traforato all’uncinetto che ha svelato le forme della pop star: un capolavoro di trasparenze per un mix tra sensualità ed eleganza. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Dua Lipa conquista il front row di Chanel Haute Couture con capelli brunette sleek e rossetto scuro perlato. Accanto a lei, Penélope Cruz, Vanessa Paradis e Charlotte Casiraghi confermano che l’eleganza passa anche dai capelli
Dua Lipa si fa notare alla settimana Haute Couture di Parigi.
Dua Lipa in abito crochet Chanel personalizzato e décolleté Louboutin è con Callum Turner sul red carpet di Rosebush Pruning alla Berlinale 2026La cantante Dua Lipa in Chanel ha sostenuto il suo fidanzato Callum Turner in occasione della première Rosebush Pruning alla Berlinale 2026. I dettagli del look personalizzato in abito crochet ... vogue.it
