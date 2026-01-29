M argot Robbie incanta alla premiere di Wuthering Heights ( Cime tempestose ) portando sul tappeto rosso un’ estetica gotica e romantica, perfettamente in sintonia con l’atmosfera del film ispirato al capolavoro di Emily Brontë. L’attrice sceglie un look che racconta una storia di passioni oscure e bellezza senza tempo, dimostrando ancora una volta la sua capacità di trasformare ogni apparizione pubblica in un momento di moda memorabile. Margot Robbie, tra carriera e vita privata. guarda le foto L’abito Schiaparelli di Margot Robbie. Per l’occasione, Robbie indossa un abito couture bicolore firmato Schiaparelli. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Alla premiere di "Cime Tempestose" a Los Angeles, l'attrice conquista il red carpet con un abito Schiaparelli couture su misura

Approfondimenti su Cime Tempestose

Margot Robbie ha scelto un look drammatico per la premiere di Cime Tempestose.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Cime Tempestose

Argomenti discussi: Margot Robbie alla premiere di Cime Tempestose: il significato della collana con incisione segreta; Margot Robbie stupisce con l’iconica collana di Elizabeth Taylor mentre viene affiancata da Jacob Elordi alla première di Cime Tempestose a Los Angeles; Anteprima straordinaria di Cime Tempestose con la presenza di Jacob Elordi e Margot Robbie al Grand Rex; Pupa Milano si lega al film Cime Tempestose con il progetto di comunicazione Ciglia Tempestose.

Margot Robbie alla premiere di Cime Tempestose: il significato della collana con incisione segretaLook drammatico per Margot Robbie all’anteprima mondiale di Cime Tempestose: una perfetta Cathy Earnshow. La collana è un gioiello preziosissimo. fanpage.it

Cime tempestose, il teaser trailer del filmSceneggiatrice, regista e produttrice di Cime Tempestose - classico gotico basato sul romanzo del 1847 di Emily Brontë, che esplora temi quali amore, vendetta e classe sociale - è Emerald Fennel. tg24.sky.it

Entriamo nel cuore della tempesta con un nuovo Movie Talk dedicato a Cime Tempestose! Un amore che brucia fino a perdere la testa Chiara Gamberale e Giorgio Viaro ti aspettano martedì 17 febbraio alle 19:30 per vedere e commentare insieme, in versi facebook

Margot Robbie e Jacob Elordi alla premiere mondiale di “Cime Tempestose”. x.com