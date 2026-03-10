L'attrice nota per il suo ruolo in Un Posto al Sole ha dichiarato di aver scoperto per caso di avere un tumore all'endometrio durante un evento dedicato agli screening oncologici all'ospedale di Pagani. La sua testimonianza ha attirato l'attenzione sull'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce. L'iniziativa si è svolta recentemente e ha visto la partecipazione di diversi professionisti del settore sanitario.

Fare prevenzione può salvare la vita. A dirlo è stata l'attrice Luisa Amatucci nel corso di un'iniziativa dedicata agli screening oncologici, che si è svolta all'ospedale Andrea Tortora di Pagani a Salerno. Lei stessa ha combattuto contro il cancro e ne ha parlato per la prima volta senza timori durante la giornata oncologica di cui è stata testimonial. La confessione durante un evento. Durante l'evento l'amatissima attrice, conosciuta per il ruolo di Silvia Graziani che interpreta da anni nella soap Un posto al sole in onda su Rai3, ha rivelato di avere avuto un tumore: "Ho scoperto di avere questo tumore all'endometrio per puro caso. Sono una che ha fatto sempre prevenzione, perché per fare prevenzione la primissima cosa è amarsi, per poter amare tutto il resto, tutti quelli che ci sono intorno". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Luisa Amatucci, l'attrice di Un Posto al Sole: "Ho scoperto per caso di avere un tumore all'endometrio"

