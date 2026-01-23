Un posto al sole arriva Whoopi Goldberg! Le foto più belle dell' attrice sul set

Whoopi Goldberg si unisce al cast di Un Posto al Sole in occasione del 30° anniversario della serie. L’attrice Premio Oscar ha visitato il set napoletano, partecipando alle riprese e lasciando alcuni scatti memorabili. Di seguito, le foto più belle di Goldberg nel contesto della soap, con dettagli sul suo ruolo e il significato di questa collaborazione speciale.

L'attrice Premio Oscar entra nel cast della soap di Rai 3 per il 30° anniversario: ecco gli scatti più iconici dal set napoletano e il suo ruolo in Un Posto al Sole. Napoli chiama, Hollywood risponde: per celebrare il prestigioso traguardo dei 30 anni di messa in onda, Un Posto al Sole firma un colpo da novanta: da stasera venerdì 23 gennaio Whoopi Goldberg entra ufficialmente nel cast della soap più longeva della televisione italiana in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Rai Tre. Cosa farà Whoopi Goldberg a Un Posto al Sole L'attrice Premio Oscar, icona mondiale grazie a film come Ghost e Sister Act, approda a Napoli nei panni di Eleanor Price, un'eccentrica e carismatica imprenditrice americana arrivata in città con un obiettivo preciso: acquistare un lussuoso yacht.

