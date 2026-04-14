Giovedì 16 aprile a Bologna viene presentato il nuovo “Quaderno Blu”, un aggiornamento dell’atlante del benessere della città. Il documento raccoglie dati e analisi sullo stato del welfare locale, offrendo una panoramica dettagliata delle risorse e dei servizi disponibili. L’evento si svolge presso una sede cittadina e coinvolge rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni e degli enti che operano nel settore sociale.

Bologna, 14 aprile 2026 – L’atlante aggiornato del welfare a Bologna viene presentato giovedì 16 aprile (Sala Farnese, 10,30) dalla Scuola Achille Ardigó e dall’ Università: si tratta del “ Quaderno Blu ”, che contiene i dati delle ultime ricerche demografiche curate appunto dalla Scuola e dai Dipartimenti di Scienze Politiche e Sociologia dell’Alma Mater. Il Quaderno, che verrà distribuito gratuitamente al termine dell’incontro introdotto da Mauro Moruzzi, presidente CTS Scuola Ardigó, e da Chris Tomesani, Dipartimento Welfare e Benessere del Comune, presenta una approfondita sintesi della realtà sociale bolognese: dalla sua evoluzione demografica alle diseguaglianze, dalle opportunità culturali alla salute e all’integrazione socio-sanitaria.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’atlante del benessere: il “Quaderno Blu” a Bologna

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