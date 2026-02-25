Al via il trimestre del benessere | sport prevenzione e longevità con Marzo Rosa Aprile Blu e Vivi100

Un calendario di iniziative gratuite e aperte alla cittadinanza promosse da Conero Wellness con il patrocinio del Comune di Ancona ANCONA– Tre progetti, un’unica visione: il benessere come cultura condivisa. Conero Wellness presenta il calendario 2026 con tre appuntamenti che scandiscono la stagione primaverile: Marzo Rosa, dedicato al benessere femminile; Aprile Blu, rivolto all’universo maschile; e Vivi100, il progetto di giugno dedicato alla longevità attiva. Un programma di eventi gratuiti e aperti alla cittadinanza, patrocinati dal Comune di Ancona, per promuovere stili di vita sani, inclusivi e accessibili, realizzati in collaborazione con associazioni e realtà del territorio. Marzo Rosa accende i riflettori sul benessere delle donne con un programma che unisce movimento, prevenzione e consapevolezza. Per tutto il mese sono previste prove gratuite di fitness, yoga, pilates e pilates reformer, affiancate da incontri dedicati alla salute femminile: dal pilates e pavimento pelvico all’autodifesa, fino ad appuntamenti su mental coaching e maternità consapevole. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Leggi anche:

Dal riempirsi gli occhi del bianco e del blu artico, a dedicarsi alla propria longevità, passando per una rinascita di hotel storici in chiave comfort e il piacere di prendersela con calma. Ecco le 4 tendenze viaggio del 2026 da ILTM

I 5 pilastri per ritrovare il benessere e costruire longevità

Temi più discussi: Infortuni sul lavoro, trimestre nero. Al via il tour dell'Ugl; Buffett, l’ultima mossa: via da Amazon, entra nel New York Times; Malformazioni cerebrali, l’IA anticipa la diagnosi già nel primo trimestre di gravidanza; Via libera preliminare al Testo Unico in materia d’imposte sui redditi.

Eni, utile in calo a 1,4 miliardi nel primo trimestre. Pronto al via il maxi-progetto di cattura della Co2 in Regno UnitoUtile in calo nel primo trimestre per Eni. Fra gennaio e marzo la compagnia ha registrato profitti per 1,4 miliardi, in discesa dell’11% rispetto allo stesso trimestre del 2024 ma al di sopra delle ... corriere.it

Eni tiene nel trimestre, al via maxi progetto per la Co2 in UkIn un contesto di mercato delicatissimo, e in attesa di capire che impatto avranno le vicende commerciali sul mondo oil& gas, Eni ha licenziato conti solidi ma in rallentamento nel primo trimestre ... ilgiornale.it

Il viaggio de L’ULTIMA NOTTE ROSA – THE FINAL SHOW comincia da qui! 5 marzo – EBOLI (Salerno) – Palasele Vi aspetto! Biglietti disponibili https://www.umbertotozzi.com/tour #lultimanotterosa #umbertotozzi Birindelli Auto - Concessionaria Auto - facebook.com facebook

8 marzo dedicato alla prevenzione: screening gratuiti con Insieme in rosa onlus - x.com