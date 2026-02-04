Un San Valentino Pop | Udine Comics & Games 14-15 febbraio 2026

Il 14 e 15 febbraio, la Fiera di Udine si prepara a diventare il luogo ideale per chi cerca un modo diverso di festeggiare San Valentino. Due giorni di eventi e incontri dedicati a fumetti e giochi, pensati per un pubblico che vuole unire passione e romanticismo. La fiera si riempirà di appassionati, coppie e amici pronti a vivere un weekend all'insegna del divertimento e dell’amore.

Il prossimo 14 e 15 febbraio 2026, la Fiera di Udine si trasformerà nella location perfetta per i vostri appuntamenti romantici. Udine Comics & Games si terrà durante il fine settimana di San Valentino, offrendosi come l'occasione ideale per un "date" fuori dagli schemi, magari da vivere in coppia indossando i panni dei propri eroi preferiti, che vedrà migliaia di appassionati riunirsi da tutto il Friuli Venezia Giulia. Il manifesto di quest'anno, firmato dal professionista Mattia Modde, cattura perfettamente lo spirito vibrante di questa edizione. I biglietti sono già in prevendita su fieredelfumetto.

