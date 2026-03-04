Un calcio al razzismo | il Pisa Sporting Club ospita la settima tappa della Philadelphia Junior Cup | Keep Racism Out

Martedì 3 marzo, il Pisa Sporting Club ha ospitato la settima tappa della Philadelphia Junior Cup | Keep Racism Out, un torneo nazionale di calcio a 7 dedicato agli oratori delle 17 città della Serie A Enilive 20252026. La partita si è svolta presso la Cetilar Arena, coinvolgendo giovani atleti in un evento che unisce sport e impegno contro il razzismo.

Idrissa Touré ha incontrato gli atleti della Parrocchia San Pietro Apostolo che partecipano al torneo nazionale giovanile di calcio a 7 dedicato agli oratori delle 17 città della Serie A Ospiti del Club sono stati gli atleti della Parrocchia San Pietro Apostolo, tra i partecipanti del progetto educativo e sportivo promosso da Philadelphia, iconico marchio del Gruppo Mondelez International e Title Sponsor della competizione, Lega Calcio Serie A e il Centro Sportivo Italiano. I giovani calciatori, tra i 12 e i 14 anni, insieme ai ragazzi e alle ragazze del settore giovanile nerazzurro, hanno incontrato il centrocampista nerazzurro Idrissa Touré per un appuntamento di approfondimento sui valori cardine del progetto: amicizia, rispetto e inclusione. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

