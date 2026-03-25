Durante la riunione della scorsa settimana, il Consiglio Federale ha approvato alcune modifiche regolamentari relative al mercato calcistico. La decisione segue le richieste avanzate da alcuni dirigenti dopo il caso riguardante il blocco delle operazioni di trasferimento. La nuova normativa entrerà in vigore nelle prossime settimane, influenzando le procedure e le tempistiche delle trattative tra club e agenti.

“Si tratta della sezione che disciplina i controlli economico-finanziari sui club professionistici. In particolare, secondo quanto può rivelare Calcio e Finanza, sono state introdotte alcune novità rilevanti sui meccanismi che consentono alle società di coprire squilibri di bilancio e rimuovere eventuali restrizioni federali. Modifiche frutto del profondo lavoro svolto al tavolo delle riforme e che riguardano più aspetti. In particolare, il tema era stato discusso durante il mercato invernale, quando i nuovi parametri relativi al Costo del Lavoro Allargato avevano bloccato i mercati di Napoli e Pisa, costringendo i due club a sessioni “a saldo zero”. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Il Consiglio Federale approva l’idea di De Laurentiis sul blocco mercato

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