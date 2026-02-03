L' Ice fa irruzione nel consiglio comunale di Monza e scoppia la polemica

Questa mattina, durante una riunione del consiglio comunale di Monza, sono entrati agenti dell’Immigration and Customs Enforcement. L’irruzione ha sorpreso tutti, scatenando un acceso dibattito tra i consiglieri. La presenza degli agenti ha diviso le opinioni, con alcuni che chiedevano spiegazioni e altri che hanno criticato l’azione. La polemica si è accesa in un momento già teso, poco prima dell’arrivo della fiaccola olimpica in città.

Alla vigilia dell’arrivo della fiaccola olimpica a Monza l’Immigration and Customs Enforcement “fa irruzione” in consiglio comunale e scoppia la polemica. Naturalmente non si tratta di un’azione di forza, ma della mozione presentata dalla consigliera Giulia Bonetti (Pd) e votata dal consiglio comunale (20 voti favorevoli, 8 contrari e un astenuto). L’esponente dem ha presentato una mozione per impegnare la giunta guidata dal sindaco Paolo Pilotto a chiedere al Governo chiarimenti in merito alla presenza dell’Ice alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 che inizieranno tra pochi giorni. Presenza che, come recentemente precisato dal Governo, non sarà impegnata nell’ordine pubblico ma solo nelle sedi diplomatiche.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Un uomo vestito da Batman ha fatto irruzione durante una seduta del Consiglio comunale di Santa Clara.

