Nell'inizio del campionato mondiale Superbike 2026, Nicolò Bulega ha conquistato tutte le sei gare disputate finora, ottenendo altrettante vittorie senza affrontare un rivale credibile. La competizione riprenderà questa settimana ad Assen, dove si svolgerà la prossima tappa. La sua posizione in classifica si mantiene salda grazie ai risultati ottenuti, che non sono stati messi in discussione da avversari diretti.

Sei gare, sei vittorie. Questo il ragguardevole bilancio di Nicolò Bulega nel principio del Mondiale Superbike 2026, che questa settimana ripartirà da Assen. Va rimarcato come i rivali deposti dall’emiliano siano stati differenti tra Phillip Island, dove si è disputata la prima tappa, e Portimao, in cui è andato in scena il secondo round. In Australia, il centauro Ducati ha superato la concorrenza di Yari Montella e Axel Bassani. In Portogallo ha dovuto vedersela con Iker Lecuona e Miguel Oliveira. Ne consegue che il #11 abbia praticamente già doppiato tutti gli avversari nella classifica iridata, da lui comandata a punteggio pieno (124) con 56 lunghezze di vantaggio sul già citato spagnolo e compagno di box.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - L’assenza di un rivale credibile per Nicolò Bulega fa bene alla Superbike?

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Superbike, Nicolò Bulega non fa sconti e vince gara-1 a Portimao. Doppietta Ducati, cade MontellaNicolò Bulega prosegue la sua marcia trionfale e vince in scioltezza gara-1 del Gran Premio del Portogallo, seconda tappa del Mondiale Superbike 2026.

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